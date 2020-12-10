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10.12.2020 (10:30)

Командиры авиационных частей и соединений ЮВО выполнили полеты в сложных метеоусловиях

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Командный состав всех авиационных соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступил к первым командирским полетам в зимнем периоде обучения. Опытные летчики выполнили более 150 летных смен с отработкой наиболее сложных элементов учебно-боевой и пилотажной подготовки.

Особенность нынешних командирских полетов – освоение новейшей авиационной техники, поступившей в войска округа в текущем году – многоцелевых истребителей Су-30СМ, вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и др.

Командиры оперативно-тактических и специальных авиационных подразделений отработали взлет и посадку ночью и в условиях метеоминимума, пилотирование над водной поверхностью на малых и сверхмалых высотах, бомбометание по наземным целям и дозаправку в воздухе. Военнослужащие подразделений армейской авиации выполнили полеты в облаках при минимуме погоды, посадку с самостоятельным подбором площадки с воздуха.

Кроме того, командиры авиационных частей ЮВО отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме и на полигоне при выполнении взлета парой, захода на посадку и ухода на второй круг, а также применении авиационных средств поражения.

Особое внимание было уделено отработке совместных действий наземной группы управления и экипажей при возникновении условных нештатных ситуаций в воздухе. Всего в ходе командирских полетов летчики ЮВО провели в воздухе не менее 300 часов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Южный военный округ , ВВС
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