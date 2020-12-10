10.12.2020 (10:15)

Более 3 тыс. минометчиков ЮВО вышли на полигоны для участия в первом этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Минометчики Южного военного округа (ЮВО) прибыли на общевойсковые полигоны, расположенные в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, на Кубани, на территории республик Северного Кавказа и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии, приступив к первому этапу всеармейских соревнований по полевой выучке среди минометных подразделений «Мастера артиллерийского огня–2021».

По итогам соревнований между артиллерийскими подразделениями будут сформированы команды из 23 военнослужащих на армейский этап. Во время конкурса применяются 120-мм минометные комплексы «Сани». Перед началом соревнований специальной судейской комиссией была проведена жеребьевка участников и проверены вооружение и военная техника для соответствия условиям конкурса.

В ходе первого этапа соревнований военнослужащим предстоит пройти два круга индивидуальной гонки. Первый круг включает в себя преодоление препятствий «змейка» и колейный проход в минно-взрывных заграждениях, а также стрельбу из пулемета ПКТ и миномета «Сани». На втором круге минометчики посоревнуются в стрельбе из гранатомета РПГ-7, автоматов АК-74М и минометов.

На полигоне состязаются лучшие представители артиллерийских подразделений — всего около 3 тыс. военнослужащих ЮВО.

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