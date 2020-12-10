10.12.2020 (10:05)

В разведывательных подразделениях морской пехоты КФл подготовят около ста снайперов

С военнослужащими разведывательных подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл), дислоцированных в Дагестане, начались учебно-методические сборы снайперов.

На базе полигонов Аданак и Турали участники сборов будут совершенствовать практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Целью сборов является отработка военнослужащими навыков обращения со штатным оружием, применения специальных приборов и прицельных приспособлений, а также выполнение нормативов по стрельбе.

Снайперы получат навыки ведения разведки местности и быстрого ориентирования на поле боя, на различных ландшафтах местности (горы, равнина, прибрежная зона), в дневное и ночное время.

Кроме того, с участниками сборов проведут ряд занятий по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях. Разведчикам также предстоит обучение действиям в составе снайперских пар.

Сборы проводятся под руководством опытных инструкторов. Заключительной частью станут практические стрельбы, в ходе которых снайперы поразят цели на дальних дистанциях в условиях, максимально приближенных к боевым.

Всего к учебным мероприятиям привлекаются около 100 военнослужащих разведывательных подразделений морской пехоты КФл.

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