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10.12.2020 (09:45)

Завершился начальный этап вакцинации от коронавируса первой тысячи военнослужащих ЦВО

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В Центральном военном округе завершился начальный этап вакцинации от коронавируса. В нем на добровольной основе приняли участие 1 тыс. военнослужащих.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей в Екатеринбургском и Чебаркульском гарнизонах.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 декабря. В ближайшее время в Центральный военный округ ожидается поставка еще 9 тыс. доз вакцины.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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