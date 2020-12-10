10.12.2020 (09:45)

Завершился начальный этап вакцинации от коронавируса первой тысячи военнослужащих ЦВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Завершился начальный этап вакцинации от коронавируса первой тысячи военнослужащих ЦВО

В Центральном военном округе завершился начальный этап вакцинации от коронавируса. В нем на добровольной основе приняли участие 1 тыс. военнослужащих.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей в Екатеринбургском и Чебаркульском гарнизонах.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 декабря. В ближайшее время в Центральный военный округ ожидается поставка еще 9 тыс. доз вакцины.

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