10.12.2020 (09:30)
На полигоне Термез стартовало совместное учение спецназа ЦВО и ВС Узбекистана
На полигоне Термез стартовало совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан.
В церемонии открытия приняли участие военнослужащие двух стран.
Всего в учении задействовано около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан и около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе четыре транспортно-боевые вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.
В ходе розыгрыша активной фазы военнослужащие России и Узбекистана проведут совместную операцию по захвату в плен главаря условного незаконного вооруженного формирования, а также по зачистке захваченного боевиками населенного пункта.
Одной из главных задач совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении специальных операции по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с использованием технических средств разведки.
Учение завершится 12 декабря.