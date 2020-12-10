10.12.2020 (09:30)

На полигоне Термез стартовало совместное учение спецназа ЦВО и ВС Узбекистана



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне Термез стартовало совместное учение спецназа ЦВО и ВС Узбекистана

На полигоне Термез стартовало совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Центрального военного округа и Республики Узбекистан.

В церемонии открытия приняли участие военнослужащие двух стран.

Всего в учении задействовано около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан и около 20 единиц военной и специальной техники, в том числе четыре транспортно-боевые вертолета Ми-8 и беспилотные летательные аппараты.

В ходе розыгрыша активной фазы военнослужащие России и Узбекистана проведут совместную операцию по захвату в плен главаря условного незаконного вооруженного формирования, а также по зачистке захваченного боевиками населенного пункта.

Одной из главных задач совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении специальных операции по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с использованием технических средств разведки.

Учение завершится 12 декабря.

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