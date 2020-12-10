10.12.2020 (09:10)

На ЧФ начались занятия с артиллеристами армейского корпуса с использованием малогабаритных радиолокационных станций

С артиллеристами армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проводятся полевые занятия с использованием малогабаритных радиолокационных станций (РЛС), которые являются средством артиллерийской разведки и позволяют обнаруживать на дальностях до 30 км как подвижные, так и стационарные объекты с разными параметрами и траекториями движения.

В ходе занятий операторы разведстанций учатся на практике эффективно использовать РЛС и артиллерийские комплексы разведки, распознавать объекты на дальних расстояниях, отрабатывают способы работы в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы противника.

Малогабаритные РЛС применяются для обнаружения и автоматического сопровождения до 20 целей одновременно, а также для корректировки огня артиллерии по траекториям снарядов и по их разрывам.

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