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10.12.2020 (08:15)

Специалисты тыла ВВО в Бурятии выпекли хлеб в полевых условиях

Военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, продемонстрировали навыки выпекания хлеба в полевых условиях. Занятие с хлебопеками было проведено на учебной точке продовольственной службы в ходе методических сборов с руководящим составом Восточного военного округа.

Военнослужащие развернули палатку, в которой установили полевую хлебопечь ХП-0,4, где и производилось выпекание хлеба с соблюдением всей необходимой рецептуры и технологии.

Подобные мероприятия по выпечке хлеба проходят в штатном режиме в рамках полевых занятий, лагерных сборов и учений с подразделениями мотострелкового соединения.

Повара-хлебопеки этого соединения ВВО уже зарекомендовали себя на конкурсе «Армейский запас» в рамках Армейских международных игр-2020, где заняли первое общекомандное место.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МТО , Восточный военный округ
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