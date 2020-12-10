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10.12.2020 (07:38)

Нападение условных диверсантов отразили подразделения военной полиции ВВО в Хабаровском крае

В рамках тактической тренировки подразделений военной полиции Восточного военного округа (ВВО) с личным составом были проведены мероприятия по блокированию условных террористов и отработаны действия групп антитеррора.

По замыслу тренировки «противник» захватил одно из зданий военной инфраструктуры медицинского центра в с. Анастасьевка, Хабаровского края. В свою очередь группа антитеррора военной полиции окружила захваченный объект, блокировала нарушителей в здании и задержала условных террористов. Для создания реалистичной боевой обстановки было использовано значительное количество имитационных средств, таких как взрыв-пакеты, дымовые завесы и холостые боеприпасы.

Тренировки подобного рода с военнослужащими военной полиции проводятся для поддержания боеготовности личного состава с целью предотвращения террористических актов на территории военных объектов Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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