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10.12.2020 (07:36)

Землетрясение, произошедшее в Республике Бурятия, не повлияло на боеготовность воинских частей ВВО и военные объекты

Землетрясение, произошедшее сегодня в Республике Бурятия, не оказало влияния на боевую готовность соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в регионе.

Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали.

Соединения и воинские части общевойскового объединения продолжают выполнять плановые мероприятия повседневной деятельности в штатном режиме.

Дежурные службы в режиме реального времени осуществляют мониторинг ситуации и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Республики Бурятия для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке.

Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло сегодня утром в Республике Бурятия. Эпицентр находился в Кабанском районе Республики Бурятия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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