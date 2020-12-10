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10.12.2020 (07:34)

Связисты ВВО провели тренировку по развёртыванию мобильных полевых пунктов управления

С соединениями связи Восточного военного округа проведены тренировки по развертыванию мобильных полевых пунктов управления и обеспечению устойчивой и непрерывной связью между штабом общевойскового объединения с подчиненными войсками (силами).

В ходе тренировки специалисты  развернули  мобильные полевые пункты управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

При решении поставленных задач применялись радиосредства новейшего поколения, работающие на принципах программно-аппаратного радио.

Их применение в сочетании с воздушными ретрансляторами обеспечило надежную помехозащищенную и скрытую радиосвязь.

Также, военные связисты  обеспечили охрану и оборону  полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Всего в тренировках приняли участие свыше тысячи специалистов связи по всему Восточному военному округу.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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