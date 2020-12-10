10.12.2020 (07:16)
В мотострелковых соединениях ВВО стартовали практические занятия по вождению боевой техники
Военнослужащие мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО), приступили к практическим тренировкам по вождению боевых машин на танкодроме. Занятия проводятся на полигонах округа в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской областях и Республике Бурятия.
В рамках занятий водители осваивают приемы маневрирования на скоростных участках, проходят маршруты в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности. Также им предстоит научиться преодолевать овраги, двигаясь по колейному мосту, проходить полосу условных минно-взрывных заграждений и другие искусственные препятствия.
На протяжении всего маршрута специалисты инженерных подразделений размещают имитационные заряды и проводят задымление сложных участков.
Оценивают выполнение задач опытные инструкторы, которые находятся в машине, вместе с обучаемыми.
Практические занятия по вождению проводятся для обучения механиков-водителей действиям в сложных ситуациях, развивают их внимательность и концентрацию.