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10.12.2020 (07:16)

В мотострелковых соединениях ВВО стартовали практические занятия по вождению боевой техники

Военнослужащие мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО), приступили к практическим тренировкам по вождению боевых машин на танкодроме. Занятия проводятся на полигонах округа в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской областях и Республике Бурятия.

В рамках занятий водители осваивают приемы маневрирования на скоростных участках, проходят маршруты в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности. Также им предстоит научиться преодолевать овраги, двигаясь по колейному мосту, проходить полосу условных минно-взрывных заграждений и другие искусственные препятствия.

На протяжении всего маршрута специалисты инженерных подразделений размещают имитационные заряды и проводят задымление сложных участков.

Оценивают выполнение задач опытные инструкторы, которые находятся в машине, вместе с обучаемыми.

Практические занятия по вождению проводятся для обучения механиков-водителей действиям в сложных ситуациях, развивают их внимательность и концентрацию.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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