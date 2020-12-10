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10.12.2020 (07:12)

Более 2,5 тыс. военнослужащих ВВО приняли участие в тренировке по защите от оружия массового поражения в Забайкалье

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, проведена масштабная комплексная тренировка, по действиям личного состава в условиях радиационного, химического и биологического (РХБ) заражения.

Для создания необходимых условий, имитации действия поражающих факторов оружия массового поражения на пунктах управления применялись дымовые шашки, а также сигналы химической тревоги, звуковые сирены. Штатные расчеты РХБ защиты были приведены в состояние полной боевой готовности. Им была поставлена задача выявить очаг заражения, оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке по каналам связи.

Тренировка была проведена с привлечением дежурных смен, что повысило оперативность принятия решений в условиях РХБ заражения.

Всего в мероприятии приняло участие свыше 2,5 тыс. военнослужащих, а также около 50 единиц специализированной техники войск РХБ защиты.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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