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10.12.2020 (07:04)

Полный комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде выполняют танкисты ВВО в Бурятии

Главной особенностью проходящих занятий, на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия, является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана сложная мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами с места и в движении танка.

Так, танкисты совершенствуют свою меткость при стрельбе с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 м до 2200м.

Усовершенствованные прицельные комплексы современных танков Т-72Б3, позволяют вести огонь на большие дальности. Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчетов элементов движения цели, а улучшенные оптические каналы позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тысяч метров.

Стоит отметить, что в подготовке военнослужащих значительное место занимает сложный резко континентальный климат, который позволяет подготовить экипажи для действий в любых климатических условиях, как суровой зимы, так и знойного лета.   

В заездах принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники мотострелкового соединения  Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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