10.12.2020 (06:12)
Бронетехнику и живую силу условного противника уничтожили истребители и бомбардировщики ВВС и ПВО Восточного военного округа одновременно на нескольких полигонах Дальнего Востока
В ходе летно-тактических учений с боевым применением, авиация армии ВВС и ПВО Восточного военного округа уничтожила движущиеся цели условного противника на Дальнем Востоке.
Боевое применение вооружения проводилось бомбардировочной авиацией объединения ВВС и ПВО ВВО одновременно на полигонах Восточного военного округа «Литовка», «Новосельский» и «Мухор-Кондуй» в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.
Бомбометание осуществлялось с многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков истребителей Су-34, с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 и со штурмовиков Су-25 авиации объединения ВВС и ПВО ВВО по движущимся наземным мишеням, имитирующим наступающую бронетехнику и живую силу условного противника.
В ходе более 30 выполненных полетов экипажи самолетов произвели более 50 пусков неуправляемыми авиационными снарядами, разгромив «противника».
Кроме того, летчики отработали индивидуальные летные задания, включающие полеты в заданный район одиночно и в составе пар, оптимальный выбор мишеней для повышения точности бомбометания, прикрытие объектов обороны.