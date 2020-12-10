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10.12.2020 (05:59)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье состоялось награждение юнармейцев по итогам года

В штабе общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, состоялась торжественная церемония награждения участников всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», наиболее отличившихся в мероприятиях военно-патриотического воспитания в 2020 году.

Награждение  состоялось под руководством командующего общевойсковым объединением генерал-майора Романа Бердникова. В торжественной обстановке юнармейцам были вручены ведомственные награды, грамоты и благодарности от общевойскового объединения. Участие в награждение приняли военнослужащие, ветераны военной службы, представители органов местной власти и духовенства. Мероприятия было приурочены к празднованию Дня Героев Отечества. При этом были соблюдены все противоэпидемиологические меры.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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