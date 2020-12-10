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10.12.2020 (05:19)

Минометчики ВВО осваивают методику скоростной стрельбы в горных районах Бурятии

На полигоне «Бурдуны» Республики Бурятия более 200 военнослужащих минометных подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) приступили к занятиям по скоростной стрельбе из минометов по новой методике.

В течение месяца минометчики научатся уничтожать цели условного противника на расстоянии от 800 до 1,5 тыс. метров в дневное и ночное время суток. Видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности обеспечат расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Стрельбы будут проводится с твердого грунта без предварительной подготовки огневых позиций.

В условиях горно-лесистой местности военнослужащие из минометов «Сани» калибра 120 мм поразят цели имитирующие легкобронированную технику, живую силу, огневые точки условного противника. Всего задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.

Отличительными особенностями стрельбы в горах являются необходимость учета дополнительных данных для определения установок для стрельбы, в частности, атмосферное давление, превышение цели над огневой позицией и сложность определения топогеодезических данных.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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