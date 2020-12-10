10.12.2020 (04:13)

Морские пехотинцы ТОФ в Приморском крае выполнили первые в новом учебном году прыжки с парашютом

Военнослужащие подразделения десантно-штурмового батальона Приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота выполнили первые в начавшемся новом учебном году прыжки с парашютом. Морские пехотинцы десантировались из вертолёта Ми-8 морской авиации ТОФ с высоты 600 метров.

Практическому упражнению предшествовала наземная подготовка. Морские пехотинцы изучили парашютную систему, способы её укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения, отработали элементы прыжка на тренажерах.

Морпехи совершили прыжки с оружием и дополнительным снаряжением. К участию в упражнении привлекалось более 100 человек.

По итогам прошлого года в рамках воздушно-десантной подготовки летчики, морские пехотинцы и личный состав специальных подразделений ТОФ совершили более 10 тыс. прыжков с парашютом.

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