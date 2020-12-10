10.12.2020 (02:33)

Побывавший на орбите вымпел с символикой Военной академии РВСН им. Петра Великого будет передан в аудиторию К.Э.Циолковского

Побывавший на орбите вымпел с символикой Военной академии РВСН им. Петра Великого будет передан в аудиторию К.Э.Циолковского.

Вымпел учебного заведения действительно побывал в космосе, и этот факт подтверждается специальной печатью МКС. На борт космонавтам разрешается взять ограниченное количество личных вещей, но вымпел из уникальной и единственной в мире аудитории им К.Э.Циолковского Военной академии РВСН, космонавты взяли с собой.

Кроме специальной печати на вымпеле стоят автографы экипажей «Союз МС-16» и «Союз МС-17» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера, а также Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова.

Экспозиционный зал К.Э. Циолковского, где он будет храниться, представляет собой многофункциональный научно-исследовательский центр, обеспечивающий формирование у обучающихся компетенций в сфере изучения, разработки и проектирования отдельных образцов ракетно-космической техники. В учебной аудитории представлено 16 космических аппаратов, 22 двигательные установки, 6 спускаемых аппаратов.

Военную академию РВСН имени Петра Великого без преувеличения можно назвать кузницей высокопрофессиональных офицерских кадров, обладающей мощным научно-педагогическим потенциалом, современной учебно-материальной базой и достойными социально-бытовыми условиями для курсантов и слушателей.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице