10.12.2020 (01:00)

За пять лет на территории КВЦ «Патриот» проведено более 370 научно-деловых, культурно-массовых и спортивных мероприятий

Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и сердечные поздравления со знаменательной датой — с первым юбилеем Конгрессно-выставочного центра «Патриот», пятилетием со дня его образования!

За этот сравнительно небольшой период времени КВЦ «Патриот» превратился в одну из ведущих площадок для проведения масштабных международных и всероссийских мероприятий государственного значения.

Коллектив КВЦ «Патриот» вносит весомый вклад в развитие конгрессно-выставочной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, укрепление международного военно-технического сотрудничества и культурно-патриотическое воспитание граждан.

За пять лет на территории «Патриот-Экспо» проведено более 370 научно-деловых, культурно-массовых и спортивных мероприятий, которые посетили свыше 3,2 млн человек. Эти цифры говорят об уникальности инфраструктуры, позволяющей организовывать мероприятия различного уровня в комфортных и безопасных условиях.

2020 год стал еще одним подтверждением высоких возможностей коллектива КВЦ «Патриот» эффективно выполнять поставленные задачи, демонстрировать слаженную работу Конгрессно-выставочного центра, которая вызывает чувство доверия и гордости.

В этот знаменательный день искренне желаю всему коллективу КВЦ «Патриот» крепкого здоровья, благополучия и успехов! Продолжайте также целеустремленно держать курс на развитие и процветание!

Начальник Главного управления научно-исследовательской

деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований)

Министерства обороны Российской Федерации

генерал-майор

А. Гончаров

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