10.12.2020 (00:30)

Замглавы военного ведомства генерал армии Павел Попов поздравил КВЦ «Патриот» с 5-летним юбилеем

Уважаемые коллеги!

В этом году Конгрессно-выставочный центр «Патриот» отмечает свой 5-летний юбилей.

За короткий срок КВЦ «Патриот» сумел завоевать лидирующие позиции и стал не просто одной из ведущих выставочных площадок страны, но и первым в мировой практике постоянно действующим выставочным центром инновационного типа.

КВЦ «Патриот» сегодня — это надежный партнер в области организации и проведения мероприятий, основная площадка для демонстрации современных технических возможностей военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Сердечно поздравляю руководство и коллектив КВЦ «Патриот» с первым юбилеем! Желаю успехов в профессиональной деятельности, новых свершений и интересных проектов!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

П. Попов

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