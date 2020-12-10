10.12.2020 (00:30)
Замглавы военного ведомства генерал армии Павел Попов поздравил КВЦ «Патриот» с 5-летним юбилеем
Уважаемые коллеги!
В этом году Конгрессно-выставочный центр «Патриот» отмечает свой 5-летний юбилей.
За короткий срок КВЦ «Патриот» сумел завоевать лидирующие позиции и стал не просто одной из ведущих выставочных площадок страны, но и первым в мировой практике постоянно действующим выставочным центром инновационного типа.
КВЦ «Патриот» сегодня — это надежный партнер в области организации и проведения мероприятий, основная площадка для демонстрации современных технических возможностей военно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Сердечно поздравляю руководство и коллектив КВЦ «Патриот» с первым юбилеем! Желаю успехов в профессиональной деятельности, новых свершений и интересных проектов!
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
П. Попов