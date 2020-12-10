10.12.2020 (00:15)

Делегация Военно-Морского Флота примет активное участие в Х Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

«В Х Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который состоится с 10 по 12 декабря в Санкт-Петербурге, примет участие представительная делегация Военно-Морского Флота, в которую вошли, в частности, специалисты профильных структур Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра, Северного флота», - сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы готовности Главного командования ВМФ к предстоящему Форуму.

«Освоение Арктической зоны – приоритетная задача Военно-Морского Флота, базирующаяся на российском историческом прошлом открытий и исследований. Военно-Морской Флот России сегодня уверенно чувствует себя в Арктике, обеспечивая гарантированную безопасность морехозяйственной и экономической деятельности государства. ВМФ России продолжит развивать свою инфраструктуру в Арктике, участвовать в решении комплекса вопросов арктической стратегии на межведомственном уровне. В последние годы объем комплексных океанографических исследований Арктической зоны вырос в два раза. Результаты регулярных проводимых Военно-Морским Флотом океанографических экспедиций сегодня являются достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота по изучению арктических областей, которая была начата первыми отечественными полярными мореплавателями, значительным вкладом в реализацию национальной морской политики в области обеспечения безопасности в этом важнейшем регионе. Безусловно, что представители ВМФ России, внесут свою важную лепту в работу форума, участвуя в дискуссиях на площадках форума и в обмене опытом на полях Форума», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов накануне проведения в Санкт-Петербурге Х Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».



По словам Главкома ВМФ, «делегация Военно-Морского Флота внесет свой вклад в разработку резолюции, которая станет главным итогом двухдневной работы Форума «Арктика: настоящее и будущее». Эта резолюция аккумулирует инициативы и рекомендации, выработанные в ходе проведения Форума».



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