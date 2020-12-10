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10.12.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил коллектив Конгрессно-выставочного центра «Патриот» с пятилетием со дня образования главной демонстрационной площадки военного ведомства

Сотрудникам Конгрессно-выставочного центра «Патриот»

Уважаемые друзья!

Искренне поздравляю вас с пятилетием со дня образования Конгрессно-выставочного центра «Патриот»!

История главной демонстрационной площадки Министерства обороны берет начало 16 июня 2015 года, в день открытия первого Международного военно-технического форума «АРМИЯ».

Благодаря вашему высокому профессионализму и энтузиазму КВЦ «Патриот» по праву является крупнейшим экспозиционным, образовательным и деловым центром Вооруженных Сил.

Уверен, что коллектив и в дальнейшем будет успешно решать поставленные задачи, держать высокую планку в проведении мероприятий, вносить существенный вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества и культурно-патриотическое воспитание граждан.

Благодарю всех за добросовестный труд, желаю крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
КВЦ Патриот
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