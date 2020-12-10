10.12.2020 (00:00)
Министр обороны России поздравил коллектив Конгрессно-выставочного центра «Патриот» с пятилетием со дня образования главной демонстрационной площадки военного ведомства
Сотрудникам Конгрессно-выставочного центра «Патриот»
Уважаемые друзья!
Искренне поздравляю вас с пятилетием со дня образования Конгрессно-выставочного центра «Патриот»!
История главной демонстрационной площадки Министерства обороны берет начало 16 июня 2015 года, в день открытия первого Международного военно-технического форума «АРМИЯ».
Благодаря вашему высокому профессионализму и энтузиазму КВЦ «Патриот» по праву является крупнейшим экспозиционным, образовательным и деловым центром Вооруженных Сил.
Уверен, что коллектив и в дальнейшем будет успешно решать поставленные задачи, держать высокую планку в проведении мероприятий, вносить существенный вклад в развитие международного военно-технического сотрудничества и культурно-патриотическое воспитание граждан.
Благодарю всех за добросовестный труд, желаю крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу