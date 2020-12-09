09.12.2020 (23:50)

Главком ВМФ России обсудил вопросы взаимодействия с организаторами выставочного проекта «Аристократы морей»

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов обсудил вопросы взаимодействия Военно-Морского Флота с организаторами выставочного проекта «Аристократы морей», открывшегося в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого и посвященного тем кто 200 лет назад прославил Россию открытием шестого континента — Антарктиды, русским морякам, сделавшим это под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Будучи молодыми капитанами, исследователи нанесли на карту мира новый континент. После возвращения из дальнего двухлетнего похода Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев беззаветно посвятили жизнь российскому флоту: Лазарев заслуженно стал командующим Черноморским флотом, а Беллинсгаузен закончил свой славный жизненный путь в должности главного командира Кронштадтского порта, военного генерал-губернатора Кронштадта и командующего Балтийским флотом. При этом, как гласит летопись, жизнь этих мореплавателей сложилась таким образом, что после совместного похода к новой земле они никогда больше не встречались. Невидимая связь во времени двух величайших русских мореплавателей продолжается. Символично, что из Кронштадта в поисках нового континента вышли шлюпы «Восток» и «Мирный», сюда же корабли и вернулись в июле 1821 года.

Авторы выставки: фотографы Александр Алякринский, Юрий Масляев, Александр Кильмет, художник-дизайнер Росита Руис – действительные члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России.

Юбилейная 50-я фотовыставка «Аристократы морей» в Центральном военно-морском музее организована при поддержке Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», АО «Объединённая судостроительная корпорация», Российского исторического общества, Фонда «История Отечества», Русского географического общества, Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Творческого союза художников России, «Морской политики России», «Rosita Ruiz – агентства дизайна и рекламы», «FOTOLAB» и др.



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