09.12.2020 (23:30)
В Санкт-Петербурге Центральный военно-морской музей принял участие во Всероссийской неделе патриотического воспитания
Центральный военно-морской музей принял участие в проводимой с 7? по? 11? декабря Всероссийской неделе патриотического воспитания?.
В рамках акции, в школах всех регионов России? проходят видео трансляции? от лучших музеев страны, в числе которых и Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого. ?
Специалисты музея на основе выставок в Центральном военно-морском музее и его филиалах: «Шестой континент», «Они сражались за Родину (филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”») и «Художники на войне» рассказали о настоящей любви к Родине и подвигах военных моряков.
Активными участниками выставок в режиме трансляции стали курсанты военно-морских учебных заведений.