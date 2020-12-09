09.12.2020 (23:30)

В Санкт-Петербурге Центральный военно-морской музей принял участие во Всероссийской неделе патриотического воспитания

Центральный военно-морской музей принял участие в проводимой с 7? по? 11? декабря Всероссийской неделе патриотического воспитания?.

В рамках акции, в школах всех регионов России? проходят видео трансляции? от лучших музеев страны, в числе которых и Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого. ?

Специалисты музея на основе выставок в Центральном военно-морском музее и его филиалах: «Шестой континент», «Они сражались за Родину (филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”») и «Художники на войне» рассказали о настоящей любви к Родине и подвигах военных моряков.

Активными участниками выставок в режиме трансляции стали курсанты военно-морских учебных заведений.



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