09.12.2020 (21:51)

Полина Гагарина станет гостем финала Всероссийской юнармейской лиги КВН

Российская певица и актриса Полина Гагарина выступит на финале Всероссийской юнармейской лиги КВН. Заключительная игра сезона пройдет в Центральном академическом театре Российской Армии. За главный приз поборются «Дети Каспия», «Школа моделей», Сборная депутатских детей, «Ля Рошель» и команда 48/60.

Перед финалом участники съехались в Подмосковье в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Все это время юнармейцы репетировали с редакторами и оттачивали мастерство под руководством главного режиссера-постановщика по работе с телевизионными командами КВН Михаила Ярченко. Творческие коллективы готовят выступления для двух конкурсов – «Приветствие» и «СТЭМ со звездой».

«Подготовка идет полным ходом. Уверен, что к игре все соберется и будет выглядеть очень хорошо. Ребята серьезно относятся к своему делу, они прислушиваются ко всем советам и ведут себя как настоящие профессионалы», - отметил Михаил Ярченко.

Особое внимание организаторы уделяют мерам предосторожности от коронавируса. Всем участникам, наставникам и сопровождающим регулярно выдаются средства индивидуальной защиты - маски, перчатки и антисептики. Стоит отметить, что в целях профилактики в Движении даже запустили проект «ЮНАРМИЯ» против COVID-19». Суть в том, чтобы через серию видеороликов и специальную брошюру рассказать, как защитить себя от опасной инфекции. При желании каждый может не только сшить маску, но и собрать своими руками рециркулятор для очистки воздуха в помещениях. Все это сделано при поддержке Российского Красного Креста, специалисты которого также находятся в «Авангарде».

«По сути юнармейский КВН сейчас самое яркое молодежное событие, которое проходит у нас в стране. Нет сомнений, что всем будет весело и интересно, потому что команды соскучились по играм, сцене и творчеству. Но при этом, при таком насыщенном графике, мы не забываем про эпидемиологическую обстановку, которая требует от всех нас максимального контроля и внимания», - подчеркнул директор департамента по военно-патриотическому воспитанию Главного штаба «ЮНАРМИИ» Антон Кузнецов.

Организаторы пока не раскрывают имена всех приглашенных артистов, но все же немного приоткрыли завесу тайны. Гостями финала станут российская певица Полина Гагарина, капитан команды КВН «Борцы» Юсиф Юсифов, актер театра и кино Алексей Маклаков. Некоторые из них выйдут на сцену вместе с юнармейцами для участия в конкурсе «СТЭМ со звездой».

Специально для финала «ЮНАРМИЯ» выпустила буклет, рассказывающий про Суперсилу каждой команды. Конечно же, в шутливой форме, как и положено в КВН. Например, изюминка команды «Ля Рошель» - это смена внешности. Таким образом, в номерах коллектива из Самары побывали Дмитрий Нагиев, Анджелина Джоли и Юлий Гусман. Обворожительность – главная суперсила команды «Школа моделей». Участницы надеются, что однажды в КВН пересмотрят правила, и они будут получать за каждый конкурс 10 из 10, а не обидные «пятерки».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно объединило уже более 730 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.



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