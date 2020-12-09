09.12.2020 (21:40)

В Омское ракетное объединение прибыли более 1700 призывников

С начала осеннего призыва в Омское ракетное объединение прибыли более 1700 призывников.

Молодому пополнению предстоит освоить сложнейшую высокотехнологичную технику, такую как машины дистанционного разминирования «Листва», боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», машины инженерного обеспечения и маскировки и другие. Служебная деятельность солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву, направлена на обеспечение высокого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению. Солдаты и сержанты в составе штатных подразделений, формирований, смен и расчетов решают задачи по несению боевого дежурства, поддержания в боеготовом состоянии агрегатов и систем.

В соединениях и воинских частях проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Прибывший личный состав размещается в специально оборудованном помещении на обсервацию, по окончании которой военнослужащие будут направлены в сводный батальон для прохождения общевойсковой подготовки.

Все военнослужащие, прибывающие для прохождения военной службы по призыву, обеспечены персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами для организации связи с родителями на льготных условиях в ходе прохождения службы.

Всего в ходе осеннего призыва в воинские части и соединения РВСН для прохождения военной службы будет призвано более 9000 человек.

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