09.12.2020 (21:36)
В Хакасии прошла церемония возложения цветов в могиле Героя России Игоря Ахпашева
Утром 9 декабря 2020 года сотрудники военного комиссариата Республики Хакасия и однополчане почтили память Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Ахпашева Игоря Николаевича и возложили цветы к могиле героя.
За годы Великой Отечественной войны 35 уроженцев и жителей Хакасии удостоились высокого звания Героя СССР, а 17 стали полными кавалерами Ордена Славы. Двум участникам контртеррористической операции на Северном Кавказе за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга были присвоены звания Героя Российской Федерации (посмертно).
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