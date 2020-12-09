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09.12.2020 (21:34)

Церемония возложения цветов к обелиску Героя Советского Союза Василия Колонова прошла в Челябинской области

В День Героев Отечества участники проекта по увековечиванию памяти о Герое Советского Союза разведчика Василия Колонова возложили цветы к обелиску офицера на месте его захоронения в с. Еткуль.

"Алые гвоздики на белом мраморе Коелги - символ крови, которую пролили наши солдаты, защищая Родину, дав нам жизнь в свободной стране. Герои живут пока о них помнят! Имя нашего Героя увековечено теперь в достойном обелиске и специальном призе для лучших разведчиков подшефной танковой дивизии. Спасибо всем тем, кто делом помог в реконструкции и совместных проектах!" - отметил, вручая благодарности Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности председатель Попечительского совета Фонда Игорь Михайлов.

Благодарности за подписью Героев России Сергея Зяблова и Ильи Панфилова были вручены Вере Шатровой, Виктору Гришанину, Василию Воеводину, Валерию Чернышову.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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