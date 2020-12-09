09.12.2020 (20:33)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев урок мужества, посвященный дню героев Отечества.

В рамках лекции военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали юнармейцам о

истории возникновения праздника и о таких государственных наградах как Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, орден Святого Георгия и орден Славы.

Также военнослужащие продемонстрировали юнармейцам видеоролики о подвигах Героев Советского союза в годы Великой Отечественной войны. В завершении урока юнармейцы почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия.

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