09.12.2020 (20:31)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.
В турнире приняли участие 8 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы. Команды занявшие первые места в своих группах встретились в финале, а команды, занявшие вторые места, соревновались в матче за 3 место.
По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла ремонтная рота, второе место – рота охраны, команда 1 мотострелковой роты первое место.
В завершении турнира победителям вручили кубок и грамоты.
Новости по теме:
Военнослужащие специального назначения ЗВО совершили первые прыжки с парашютом в новом зимнем периоде обучения в Тамбовской области
Беспилотники общевойсковой армии ЗВО обеспечат видеонаблюдением более тысячи занятий в новом учебном году
Метки: