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09.12.2020 (20:31)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по баскетболу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В турнире приняли участие 8 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы. Команды занявшие первые места в своих группах встретились в финале, а команды, занявшие вторые места, соревновались в матче за 3 место.

По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла ремонтная рота, второе место – рота охраны, команда 1 мотострелковой роты первое место.

В завершении турнира победителям вручили кубок и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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