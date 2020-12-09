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09.12.2020 (20:23)

Военнослужащие специального назначения ЗВО совершили первые прыжки с парашютом в новом зимнем периоде обучения в Тамбовской области

Военнослужащие бригады специального назначения Западного военного округа, совершили первые прыжки с парашютом в новом зимнем периоде обучения в Тамбовской области.

В ходе выполнения прыжков спецназовцы отработали групповое и индивидуальное десантирование с предельно низких высот. Особенностью программы стало десантирование в полном боевом снаряжении с 400-600 метров на крышу здания, общая площадь которого составляла около 50 квадратных метров.

После десантирования военнослужащие выполняли норматив по принудительному открытию парашюта и отцепки купола от парашютной системы в первые секунды приземления для дальнейшего выполнения поставленной задачи.

Для совершения прыжков использовались парашютные системы специального назначения «Арбалет-2» и «Д-10», «Д-12». Десантирование производилось с борта вертолёта Ми-8АМТШ «Терминатор».

Всего в рамках совершения первых прыжков с парашютом в новом зимнем периоде обучения военнослужащие совершили свыше 250 прыжков.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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