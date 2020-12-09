09.12.2020 (20:18)

Беспилотники общевойсковой армии ЗВО обеспечат видеонаблюдением более тысячи занятий в новом учебном году

В новом учебном году военнослужащие подразделений беспилотной авиации общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, обеспечат руководителей практических занятий по различным дисциплинам боевой подготовки наблюдением за результатами выполнения упражнений обучаемыми на полигонах армии.

Расчеты будут вести видеофиксацию, используя аппараты «Орлан-10», при выполнении военнослужащими упражнений стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, гранатометов и минометов, проведении боевых стрельб отделений и взводов, ротных и батальонных тактических учений, передавать координаты целей для их последующего уничтожения при ведении огня артиллерийскими подразделениями с закрытых огневых позиций,.

Кроме того, операторы БЛА будут оттачивать навыки действий при внезапном изменении направления и скорости ветра, температуры воздуха, обледенении комплексов во время полета, приеме и передаче сигналов при выпадении осадков и ведении условным противником радиоэлектронного подавления.

«Орлан-10» - многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения за объектами противника в труднодоступной местности на высоте до нескольких тысяч метров при температуре воздуха от -30 до +40 градусов. Комплекс размещен на базе шасси Камаза-5350, обладающего повышенной проходимостью, и включает в себя рабочие места операторов БЛА, пусковую установку и средства связи.

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