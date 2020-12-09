09.12.2020 (20:17)

На западе России расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» ЗВО провели электронные пуски

Военнослужащие Неманской ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели тренировку в уничтожении условного противника методом электронных пусков ракет на территории Лужского полигона.

В ходе занятия ракетчики совершили 50-километровый марш на полигон, отработали нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки в ведении наземной и воздушной разведки, использовании навигационной и специальной аппаратуры в условиях низких температур.

На завершающем этапе тренировки расчеты комплексов осуществили учебные пуски снарядов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

К тренировке было привлечено около 100 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения.

Оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также других важных объектов на дальности до 500 км.

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