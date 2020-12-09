Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.12.2020 (20:17)

На западе России расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» ЗВО провели электронные пуски

Военнослужащие Неманской ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели тренировку в уничтожении условного противника методом электронных пусков ракет на территории Лужского полигона.  

В ходе занятия ракетчики совершили 50-километровый  марш на полигон, отработали нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки в ведении наземной и воздушной разведки, использовании навигационной и специальной аппаратуры в условиях низких температур. 

На завершающем этапе тренировки расчеты комплексов осуществили учебные пуски снарядов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

К тренировке было привлечено  около 100 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения.

Оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также других важных объектов на дальности до 500 км.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге откроется Музей медицины локальных войн
Корветы «Бойкий» и «Стерегущий» вернулись в главную базу Балтийского флота
В армейском корпусе Балтийского флота проходят сборы со снайперами
Командный состав вертолётного полка ЗВО учился летать с одним задросселерованным двигателем

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false