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09.12.2020 (20:08)

Сухопутные войска в 2020 году получили более 2,5 тыс. новых образцов вооружения

Более 2,5 тыс. новых образцов вооружения и военной техники поставлены в Сухопутные войска в этом году.

С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2020 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступило более 2,5 тыс. новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Для войск ПВО Сухопутных войск закупаются современные зенитные ракетные комплексы «Бук- М3», которые занимают лидирующие позиции в мире, а также новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба».

В реактивные соединения поступают РСЗО «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества.

В артиллерийские подразделения общевойсковых соединений поступают РСЗО «Торнадо-Г» и самоходные гаубицы «Мста-СМ», обладающие возможностью автоматического наведения на цель; в противотанковые подразделения - противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП» с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков при любых метеорологических условиях.

Для подразделений разведки закупаются комплексы с беспилотными летательными аппаратами, разведки, управления и связи «Стрелец», защищенные автомобили «Тайфун-К».

Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и бронетранспортеры БТР-82А.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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