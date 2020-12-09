09.12.2020 (19:15)

Офицеры штаба материально-технического обеспечения ВС РФ в День Героев Отечества почтили память руководителей тыла Вооруженных Сил

9 декабря, в День Героев России, офицерами штаба материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации было организовано возложение цветов на Новодевичьем кладбище к могилам руководителей тыла Вооруженных Сил: Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Семёна Куркоткина, генерала армии Владимира Архипова, генерала армии Сергея Маряхина, генерал-полковника Фёдора Малыхина, генерал-полковника Василия Виноградова, а также начальника Генерального штаба ВС РФ Героя России Виктора Дубынина.

Чествование Героев своей страны — это славная традиция, доставшаяся нам от предыдущих поколений, с 2007 года. День Героев Отечества отмечается в России ежегодно. Дата приурочена ко дню учреждения в 1769 году ордена Святого Георгия Победоносца — высшей награды для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден восстановлен в Российской Федерации в 2000 году.

Как высшая степень отличия за заслуги перед государством в 1934 году в СССР было учреждено звание Героя Советского Союза.

С 1992 года главная награда современной России — звание Герой Российской Федерации — присваивается Президентом России за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига.

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