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09.12.2020 (09:33)

Воспитанник спортшколы ЦСКА из Кызыла стал победителем первенства России по вольной борьбе U-23

В Смоленске завершилось первенство России по вольной борьбе U-23. «Золото» в весовоий категории до 65 кг завоевал воспитанник спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная «ЦСКА-Тыва», г. Кызыл, Республика Тыва) самарского филиала ЦСКА Чаяан Монгуш.

Из всех победителей 10 весовых категорий юниорского чемпионата России по спортивной борьбе (вольной) Чаяан провел больше всего схваток — шесть. В финале армеец не оставил шансов дагестанскому борцу Абдулмажиду Кудиеву и завершил схватку досрочно 4:14 в свою пользу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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