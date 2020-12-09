09.12.2020 (14:01)

Армейские стрелки завоевали еще 23 награды на Кубке России и Всероссийских соревнованиях

6 декабря в Ижевске (Удмуртская Республика) завершились соревнования Кубка России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. В заключительные дни соревнований спортсмены ЦСКА завоевали 23 медали — 8 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых.

Армейский стрелок Сергей Каменский одержал победу в олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, стрельба на дистанции 10 метров» в рамках Кубка России. Обладателем бронзовой наград стал Владимир Масленников. Второй результат показал Александр Дрягин.

Победителем Кубка в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров» среди мужчин стал лейтенант Леонид Екимов. Второй результат у Антона Аристархова, третий – у Алексея Кузнецова.

В олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров, женщины» весь пьедестал заняли представительницы ЦСКА. Победительницей Всероссийских соревнований стала лейтенант Юлия Зыкова. Со вторым результатом соревнования в этом упражнении завершила Анастасия Галашина, с третьим - лейтенант Юлия Каримова.

В скоростной стрельбе из пневматического пятизарядного пистолета на дистанции 10 метров лучшей стала Елена Филатова. Второе место заняла Кира Мозгалова. Замкнула тройку лидеров Анна Веселова.

Из 70 команд в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, смешанные команды, дистанция 10 метров» лучший результат показали Владимир Масленников и Алина Хизбуллина. Владимир и Алина показали лучшие результаты на всех этапах упражнения: и в квалификации, и в полуфинале, и в медаль-матче. Мария Васильева и Александр Дрягин заняли второе место. Замкнули тройку лидеров Григорий Шамаков и Дарья Болдинова.

В стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета на дистанции 50 метров среди женщин прапорщик Екатерина Коршунова показала второй результат. Первое место заняла Анастасия Шадах, третье - Полина Корелина. Лейтенант Антон Гурьянов завоевал «серебро» в этом же упражнении среди мужчин. Лучшим стал Антон Аристархов. «Бронза» у Владимира Гончарова.

В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров среди мужчин весь пьедестал оказался из представителей ЦСКА. В финале уверенную победу одержал Евгений Ищенко. Вторым стал старший лейтенант Кирилл Григорьян. Третий результат показал Сергей Каменский.

В стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с дистанции 10 метров среди женщин лучший результат показала Ирина Измалкова. Юлия Эйдензон и Ксения Ануфриева завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно.

На Всероссийских соревнованиях спортсмены впервые поборолись за награды в упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров, смешанные пары». Тут все призовые места остались за армейскими спортсменами. Сильнейшими стали Юлия Каримова и Андрей Коньков. Полина Хорошева из и Кирилл Григорьян заняли второе место, а Юлия Зыкова и Сергей Каменский - третье.

В олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, 10 метров, смешанные команды», победу одержали Алексей Кузнецов и Анна Асомчик. «Серебро» завоевали Антон Аристархов и Елена Липа. А Леонид Екимов и Алена Суслонова замкнули тройку лидеров.

В стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров выиграли Татьяна Харькова и Александр Васильев. Илья Марсов и Алена Низкошапская заняли второе место. Бронзовыми призерами стали Сергей Бурлуцкий и Екатерина Гончарова.

В стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров лучший результат показали Юлия Эйдензон и Дмитрий Лыкин. Максим Степанов и Ольга Степанова завоевали «серебро», а Ирина Измалкова и Александр Блинов стали третьими.

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