09.12.2020 (18:56)

Рядовые московских спортивных рот ЦСКА завершили этап начальной военной подготовки

В московских спортивных ротах ЦСКА, дислоцируемых в Балашихе и деревне Ватутинки Московской области, состоялись торжественные построения военнослужащих-спортсменов перед убытием их в распоряжение спортивных федераций для подготовки к всероссийским и международным соревнованиям.

Новобранцы спортивных рот ЦСКА за две недели прошли курс молодого бойца, научились военному делу, строевой и физической подготовке, прошли курс начальной боевой подготовки, с ними также были проведены контрольные занятия.

За разумную инициативу, военную дисциплину, усердие и старание, проявленные при прохождении курса молодого бойца, были отмечены рядовые спортивной роты ЦСКА, пос. Ватутинки Артем Истомин, Григорий Кравченко, Дмитрий Можаев, Алексей Цветков, Максим Ефройкин.

«Эти две недели очень быстро пролетели. Я получил важные знания и интересный опыт. Понравился четкий режим, конечно, у профессиональных спортсменов тоже все идет по расписанию, но в армии он более строгий, — рассказал рядовой спортивной роты ЦСКА, пос. Ватутинки Павел Ростов. — За это время у нас было много занятий, мы учили устав, проходили основы строевой и огневой подготовки. Именно строевая подготовка мне понравилась больше всего. С самого начала у меня все получалось, не было никаких сложностей».

Также спортсмен рассказал, насколько для него важно проходить службу в рядах Центрального спортивного клуба Армии.

«Конечно мне как профессиональному спортсмену было важно попасть именно в спортивную роту, это просто уникальная возможность совмещать и службу в армии и спортивные тренировки. Я счастлив, что моя военная служба пройдет под знаменами ЦСКА. Да и в будущем я бы хотел связать себя с армейским клубом», — сказал Павел Ростов.

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