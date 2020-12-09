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09.12.2020 (18:53)

На Северном флоте проведены занятия по ночному вождению боевых машин в сложных метеоусловиях

В Мурманской области на одном из полигонов мотострелковой бригады Северного флота военнослужащие соединения приступили к первым в новом учебном году практическим занятиям по вождению автомобильной и гусеничной техники в ночных условиях.

Занятия стали первым учебным опытом для механиков-водителей по вождению в темное время суток многоцелевых тягачей МТЛБ, двухзвенных вездеходов ТТМ-4902ПС-10 и автомобилей КамАЗ-4310.

Занятия проходили на специально оборудованном полигоне, где в равной степени были представлены особенности рельефа местности Заполярья: редколесье, овраги, скопления валунов и другие естественные преграды. Для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован искусственными препятствиями: колейным мостом, рвом и противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Подобные занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики, когда действовать приходится в условиях полярной ночи, глубокого снега, низких температур и ветровых нагрузок.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
ВВТ , Северный флот
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