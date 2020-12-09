09.12.2020 (18:46)

Разведчики 41-й общевойсковой армии дезорганизовали управление войсками условного противника

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, которое прошло на полигоне Юргинский в Кемеровской области, дезорганизовали работу пункта управления условного противника и нарушили управление войсками.

По замыслу учения, при проведении воздушной разведки с помощью БпЛА «Орлан-10» в лесистой местности был обнаружен замаскированный подвижной пункт управления, с которого условный противник осуществлял руководство основными силами и боевыми средствами. Разведчики скрытно проникли на охраняемый объект, бесшумно сняли часовых и вывели из строя средства связи, при помощи которых осуществлялся обмен информацией между командованием и подчиненными подразделениями «противника».

Военнослужащие-разведчики также захватили важные секретные документы и карты, на которых были обозначены координаты расположения и количество сил и средств условного врага. При отходе разведгруппы заминировали пункт управления и установили минно-взрывные заграждения в рыхлый снег на участках лесных дорог, по которым согласно разведданным, должна была передвигаться колонна военной техники условного противника.

В учении приняло участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 30 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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