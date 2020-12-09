09.12.2020 (18:43)

В Челябинске с почестями захоронили останки летчика, который совершил ночной таран в небе над Москвой

В Челябинске с воинскими почестями захоронили останки Героя России летчика Петра Еремеева, который первым в Великой Отечественной войне совершил ночной таран в небе над Москвой.

В церемонии, которая прошла на Аллее почетных захоронений Успенского кладбища, приняли участие курсанты Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, которые отдали воинские почести. Кроме того, у могилы был вставлен почетный караул.

Ночью 29 июля 1941 года на истребителе МиГ-3 в Истринском районе Московской области Еремеев атаковал немецкий бомбардировщик Ю-88 и остался жив в результате тарана. Последний бой летчика состоялся в небе над Калининской (ныне Тверской) областью 2 октября 1941 года, тогда его МиГ-3 был сбит вражеским истребителем. Останки нашли в 2020 году в Осташковском районе Тверской области.

В 1995 году Указом Президента России старшему лейтенанту Еремееву Петру Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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