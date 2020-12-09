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09.12.2020 (18:38)

В Екатеринбурге на военном аэродроме появится аллея в память героев авиации

В Екатеринбурге на военном аэродроме Центрального военного округа (ЦВО) появится аллея «Российской славы» в память героев авиации. Инициатива по созданию аллеи принадлежит военным летчикам ЦВО.

Бюсты высотой около метра первооткрывателя эры реактивных летательных аппаратов, выдающегося летчика-испытателя Героя Советского Союза Георгия Бахчиванжи, дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Георгия Речкалова и трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Кожедуба установят при везде на территорию военного аэродрома.

Планируется, что с каждым годом аллея будет пополняться бюстами других героев авиации. Открытие запланировано на конец декабря 2020 года.

Сегодня 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , Памятники
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