09.12.2020 (18:10)

Под Самарой военнослужащие 2-й армии ЦВО поздравили с оркестром Героя Советского Союза

В Самарской области военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) и Ансамбль песни и танца «Волжские казаки» Дома офицеров Самарского гарнизона поздравили с Днем Героев Отечества Героя Советского Союза Геннадия Кучкина.

Поздравление ветеран войны в Афганистане принял у себя дома. Военнослужащие вручили подарок, поблагодарили за ратный подвиг и поздравили с праздником. Затем артисты ансамбля исполнили для Геннадия Кучкина песни «Расскажи, отец» и «Последний бой». После чего ветеран вышел на улицу, где его ждал военный оркестр общевойсковой армии, который исполнил попурри на военные песни.

Герой Советского Союза Геннадий Кучкин родился в Самарской области. С июля 1981 года проходил службу на должности заместителя командира батальона по политической части 101-го мотострелкового полка в Демократической Республике Афганистан.

19 августа 1982 года на двух бронетранспортерах вступил в бой с прорвавшейся бандой численностью до 70 человек. Бронетранспортёр, в котором находился Геннадий Павлович, наехал на мину и получил попадания из гранатометов. Капитан Кучкин получил тяжелую контузию и многочисленные осколочные ранения лица, спины и рук, однако остался в строю и продолжал руководить боем, благодаря чему банда боевиков была уничтожена.

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