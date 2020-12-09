09.12.2020 (17:55)

Поисковики ДОСААФ Калужской области после окончания поискового сезона продолжат работу в архивах

В День Неизвестного Солдата на площади Победы в Калуге представители общественных организаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В числе участников церемонии были представители областной оборонной организации и руководители поисковых отрядов и объединений ДОСААФ. После традиционного возложения цветов они, а также активисты Российского военно-исторического общества и общественного движения «Поисковое движение России», собрались на семинар-совещание, посвященное закрытию «Вахты памяти-2020» в Калужской области.

Его участники подвели итоги поискового сезона, наметили планы на 2021 год, обозначили актуальные вопросы поискового движения, его дальнейшего развития в регионе.

С памятной датой и завершением поискового сезона поисковиков поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник управления молодёжной политики министерства образования и науки Калужской области Михаил Артамонов и заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ, заместитель председателя областной общественной палаты Виктор Дроздов.

Они отметили большую роль поисковиков в сохранении исторической памяти, необходимость и далее ответственно продолжать поисковую деятельность, работу с архивными документами, отыскивая новые и новые имена погибших в годы Великой Отечественной войны на калужской земле соотечественников.

Наиболее отличившиеся поисковики Калужской области были отмечены наградами Минобороны России и общественных организаций. Награды ДОСААФ России поисковикам вручил Виктор Дроздов.

Полевой сезон завершён, но работа калужских поисковиков на этом не заканчивается. Они продолжат свою важную и благородную миссию в архивах, где будут устанавливать личности неизвестных солдат.

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