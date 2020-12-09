09.12.2020 (17:30)
В Самаре командующий 2-й армией ЦВО возложил цветы к Вечному огню в память о Героях Отечества
Сегодня в День героев Отечества командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре в память о героях Отечества.
Участники церемонии вспомнили поименно Героев Отечества, почтили минутой молчания. В память о героях салютная группа произвела одновременные выстрелы из автоматов АК-74. Рота почетного караула прошла торжественным маршем. Оркестр Самарского гарнизона исполнил памятные мелодии.
В церемонии также приняли представители общественных организаций, ветераны Вооруженных Сил и локальных конфликтов, военнослужащие Самарского гарнизона.
День героев Отечества - памятная дата, которая отмечается с 2007 года в честь Героев Российской Федерации и Советского Союза, а также кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.