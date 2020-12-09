09.12.2020 (17:30)

В Самаре командующий 2-й армией ЦВО возложил цветы к Вечному огню в память о Героях Отечества



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Самаре командующий 2-й армией ЦВО возложил цветы к Вечному огню в память о Героях Отечества

Сегодня в День героев Отечества командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре в память о героях Отечества.

Участники церемонии вспомнили поименно Героев Отечества, почтили минутой молчания. В память о героях салютная группа произвела одновременные выстрелы из автоматов АК-74. Рота почетного караула прошла торжественным маршем. Оркестр Самарского гарнизона исполнил памятные мелодии.

В церемонии также приняли представители общественных организаций, ветераны Вооруженных Сил и локальных конфликтов, военнослужащие Самарского гарнизона.

День героев Отечества - памятная дата, которая отмечается с 2007 года в честь Героев Российской Федерации и Советского Союза, а также кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

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