09.12.2020 (17:26)
В Вооруженных Силах проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами
9 декабря в соответствии с Планом подготовки ВС РФ под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами.
К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России.
В ходе мероприятия отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота.
Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка.
Учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам Кура и Пембой.
Задачи тренировки выполнены в полном объеме.