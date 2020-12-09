Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.12.2020 (17:26)

В Вооруженных Силах проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами

Фото Видео

9 декабря в соответствии с Планом подготовки ВС РФ под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами.

К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России.

В ходе мероприятия отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота.

Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка.

Учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам Кура и Пембой.

Задачи тренировки выполнены в полном объеме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Сызрани прошли мероприятия в честь Дня Героев Отечества
Психологи Энгельсского соединения дальней авиации провели углубленное тестирование новобранцев
Лётчики многоцелевых истребителей Су-35С Западного военного округа выполнили полёты в составе групп
Летчики соединения ВТА приступили к полетам в сложных метеоусловиях

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false