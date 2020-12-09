09.12.2020 (17:26)

В Вооруженных Силах проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Вооруженных Силах проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами

9 декабря в соответствии с Планом подготовки ВС РФ под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами.

К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России.

В ходе мероприятия отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота.

Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка.

Учебные удары стратегических средств поражения осуществлены по полигонам Кура и Пембой.

Задачи тренировки выполнены в полном объеме.

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