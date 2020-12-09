09.12.2020 (17:07)

С водителями Тульского воздушно-десантного соединения проведены плановые занятия по организации дорожного движения в зимних условиях

Плановое занятие по организации безопасности дорожного движения в зимних условиях проведено с личным составом Тульского воздушно-десантного соединения.

В рамках профилактики предупреждения дорожно-транспортных происшествий с водителями и старшими машин проведен разбор наиболее часто встречающихся нарушений при использовании военной техники, на которые были привлечены все военнослужащие, включая владельцев личного автотранспорта.

Сотрудниками военной автомобильной инспекции (ВАИ) доведены правила эксплуатации техники и ее использования использование в условиях низких температур в зимнее время.

Данные занятия позволяют не только ознакомить личный состав с основными нормативно-правовыми актами, но и показать примеры последствий их несоблюдении, а также обеспечить соблюдение подчиненными правил дорожного движения.

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