09.12.2020 (17:00)

Юнармейскому отряду Санкт-Петербурга присвоили имя главного гидронавта России вице-адмирала Алексея Буриличева

Имя вице-адмирала Алексея Буриличева получил юнармейский отряд школы № 430 из Санкт-Петербурга. Торжественная церемония состоялась в канун Дня Героев Отечества — праздника тех, кто благодаря своему мужеству и профессионализму стал примером для юных патриотов и гордостью своей страны.

«Алексей Буриличев — личность легендарная. Его считали главным гидронавтом страны. Четверть века он посвятил Северному флоту, прошел путь от командира штурманской группы до заместителя начальника штаба флота. Офицер командовал одним из самых секретных и самых серьезных подразделений нашей армии — Главным управлением глубоководных исследований Минобороны, которое занимается работами на больших глубинах. Это подразделение еще называют подводным спецназом. Алексей Буриличев был уроженцем Ленинграда, именно поэтому его имя будет жить в работе юнармейского отряда Санкт-Петербурга», — рассказал исполняющий обязанности начальника Главного штаба Юнармии генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский.

Свидетелями важного для подростков события стали почетные гости: дочь Героя России Николая Филина, чье имя носит школа № 430, сослуживцы и близкие друзья Алексея Витальевича. Документ о присвоении легендарного имени командиру юнармейского отряда Евгению Ушакову вручил представитель регионального штаба Юнармии в Санкт-Петербурге Владимир Кузьмин.

«Юнармейцы с гордостью будут носить имя сына бывшего фронтовика и чтить память о нем. С ним, вспоминают коллеги Героя, хоть в огонь, хоть в воду, а еще лучше — под воду. Алексей Буриличев не просто отдал большую часть жизни службе в Военно-Морском Флоте, он вложил в нее всю душу и внес огромный вклад в научные исследования, в том числе в изучение Арктики. Офицер достойно прожил годы, отведенные судьбой, теперь его дела преумножат наши ребята. Для юнармейцев — это лучший пример для подражания, стимул покорять новые вершины и не бояться открывать другие горизонты», — пояснил Владимир Кузьмин.

Отряд юнармейцев школы № 430 Санкт-Петербурга создан в феврале прошлого года. На сегодняшний день в его рядах 27 человек. 9 мая 2020 года ребята плечом к плечу прошли с военнослужащими по Дворцовой площади, а еще — стали участниками «Парада Памяти», который состоялся 7 ноября 2019 года в Самаре. Даниил Беляков и Ксения Ткачева получили за то памятное шествие особые знаки отличия.

«Мы шли в одном строю с юнармейцами Самары, вместе парадными расчетами нашей армии из Приволжского федерального округа и испытывали невероятную гордость и единение. Наша сила — в нашей истории. А Герои страны — это те киты, на которых держится вся планета. Именно на ветеранов Великой Отечественной войны, а также наших земляков-героев, таких как Алексей Буриличев, мы держим равнение» — пояснил Даниил Беляков.

Справочно:

Алексей Буриличев родился 13 августа 1958 года в Ленинграде в семье кадрового военного. Прошел путь от старшего инженера боевой части подводной лодки до командира атомной подводной лодки, командира дивизии подводных лодок и заместителя начальника штаба Северного флота. Выдающегося подводника Героя России вице-адмирала не стало 25 ноября 2020 года.

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