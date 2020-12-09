09.12.2020 (16:47)

Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества

Сегодня, в День Героев Отечества, военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) возложили венки и цветы к монументам аллеи Героев Советского Союза, России и Социалистического труда в поселке Каменоломни Ростовской области.

В церемонии приняли участие командование и военнослужащие дивизии, представители администрации района, жители области и юнармейцы. Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия обеспечил военный оркестр соединения.

В этот день во всех соединениях и воинских частях ЮВО прошли памятные мероприятия у мемориалов и памятников погибшим героям, а также состоялись встречи военнослужащих с ветеранами Великой Отечественной войны.

Справочно:

Памятная дата была утверждена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди которых великие русские полководцы М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.

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