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09.12.2020 (16:38)

В Китае прошли памятные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества

Сегодня в Китайской Народной Республике в рамках Дня Героев Отечества прошли памятные мероприятия, посвященные погибшим
на территории Китая российским и советским гражданам.

Аппарат атташе по вопросам обороны, сотрудники Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в КНР, дипломаты Посольства России
в Китае, представители Генерального консульства России в Шэньяне, а также проживающие в Китае соотечественники возложили венок и живые цветы
к могилам воинов на Русском кладбище в районе Люйшунькоу г. Далянь (бывший Порт-Артур).

На самом большом в Азии русском воинском некрополе захоронены павшие в 1904 г. кавалеры ордена Святого Георгия - защитники
Порт-Артура, кавалеры ордена Славы - советские воины, погибшие
при освобождении Северо-Востока Китая в 1945 г., Герои Советского Союза - летчики, сражавшиеся в небе Кореи в 1950-1953 гг.

Их имена не забыты в России, их помнят в Китае и Корее.

Справочно:

Чествование героев своей страны – это славная традиция, доставшаяся нам от предыдущих поколений, с 2007 г. День Героев Отечества отмечается в России ежегодно. Дата приурочена ко дню учреждения в 1769 г. ордена Святого Георгия Победоносца – высшей награды для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден восстановлен в Российской Федерации в 2000 г.

Как высшая степень отличия за заслуги перед государством в 1934 г.
в СССР было учреждено звание Героя Советского Союза. Для награждения рядового и сержантского состава исключительно за боевые подвиги
в 1943 г. был учрежден Орден Славы.

С 1992 г. главная награда современной России - звание Герой Российской Федерации - присваивается Президентом России за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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